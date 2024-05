Porsche Carrera Cup Italia: Masters supera Ten Voorde in gara 2 a Misano

Nel contesto avvincente del Misano World Circuit, il Porsche Carrera Cup Italia 2024 ha offerto spettacolo già nel suo primo weekend di gare.

Dopo una notturna mozzafiato sabato, la risposta di Keagan Masters a Larry Ten Voorde ha scaldato la pista nella seconda gara domenicale.

Se la prima gara aveva visto Ten Voorde prevalere nel buio, sfruttando la sua abilità e rapidità, la seconda gara è stata il palcoscenico di una rimonta significativa da parte di Masters. Il giovane sudafricano del Team Q8 Hi Perform ha saputo sfruttare un errore del rivale olandese nei primi giri per poi prendere e mantenere il comando, lasciando Ten Voorde a gestire le insidie di Simone Iaquinta e un contatto che ha visto quest'ultimo uscire dalla lotta per la vittoria.

Lirim Zendeli, debuttante in GT con il team Ombra Racing – Centro Porsche Bergamo, ha impresso il suo marchio assicurandosi il terzo posto, mentre Francesco Braschi e il tedesco Gianmarco Quaresmini hanno completato le prime cinque posizioni, dimostrando il crescente livello competitivo del campionato.

Nella Michelin Cup, il panorama è stato altrettanto movimentato con la vittoria di Francesco Maria Fenici e la rimonta di Alberto De Amicis, seguiti da una penalizzazione post-gara a Luca Pastorelli che ha rimescolato il podio.

Con questi risultati, il campionato si prospetta estremamente competitivo. I prossimi appuntamenti vedranno i piloti sfidarsi su circuiti prestigiosi come Imola, Mugello, Vallelunga e Monza, promettendo ulteriori scintille in questa stagione eccitante del Porsche Carrera Cup Italia