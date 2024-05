AXA al fianco di Fondazione Una Nessuna Centomila contro la violenza di genere

AXA Italia e Fondazione Una Nessuna Centomila: presentato a Verona il nuovo progetto contro la violenza di genere per le scuole

Si è tenuta ieri a Verona, nella splendida cornice della Villa Brasavola De Massa, la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto che AXA Italia promuove al fianco della Fondazione Una Nessuna Centomila, volto a contrastare la violenza di genere attraverso un'iniziativa dedicata alle scuole medie. Proprio ieri sera, infatti, si è svolto il primo dei due appuntamenti "Una Nessuna Centomila in Arena", lo straordinario concerto all’Arena di Verona in cui le grandi voci della musica si uniscono contro la violenza sulle donne, di cui AXA Italia è Main Partner.

Presenti alla conferenza stampa, moderata da Andrea Delogu, Chiara Soldano, CEO AXA Italia; Letizia D'Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer AXA Italia; la Presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila Giulia Minoli e il Sindaco di Verona Damiano Tommasi. Inoltre, ospite d'eccezione è stata Fiorella Mannoia, Presidente Onoraria della Fondazione e Direttrice artistica del concerto.

Il progetto - che si inserisce in un percorso concreto che AXA Italia porta avanti da tempo, volto a incrementare l'empowerment femminile - inizia parlando ai preadolescenti, coinvolgendo 20 istituti distribuiti su tutto il territorio nazionale. AXA e la Fondazione andranno insieme nelle scuole secondarie di primo grado, affrontando la tematica attraverso un linguaggio più vicino ai giovanissimi, quello dell'arte, che possa permettere ai ragazzi di comprendere l'importanza del rispetto reciproco e di riflettere su argomenti collegati al concetto della violenza di genere, compresi gli stereotipi esistenti, così da stimolare il racconto emotivo, il pensiero critico e la gestione delle relazioni.

Tra gli strumenti proposti alle scuole che aderiranno all’iniziativa, l’utilizzo e la fruizione di uno strumento culturale (film, spettacolo teatrale, poesia, fumetto, canzone o videogame), seguito da un momento orizzontale di confronto e dialogo, a cui prenderanno parte formatori o formatrici specializzate, operatrici dei centri antiviolenza, referenti della Fondazione Una Nessuna Centomila ed anche artisti.

Chiara Soldano, nel corso della conferenza stampa, ha ricordato che la strada per cambiare la mentalità delle persone in ottica di parità di genere è ancora lunga. Oggi, nel mondo, sono più di 2 miliardi e mezzo le donne che ancora non hanno gli stessi diritti degli uomini. Bisogna garantire loro le stesse possibilità occupazionali, servizi per supportarle nella maternità, percorsi che le avvicinino alle materie STEM. AXA decide, quindi, di essere al fianco delle donne, in ambito di prevenzione e protezione dai rischi: "L'empowerment femminile è fondamentale per AXA, che ha lanciato la campagna 'Essere donna non dovrebbe essere un rischio'. Come CEO donna, sento una responsabilità ancora maggiore in questo senso", ha dichiarato Soldano.

Nel tempo, AXA Italia ha dato vita a iniziative concrete e distintive in Italia, come Spazio Donna al fianco di WeWorld Onlus per donne vittime di violenza ed esclusione sociale o Angels For Women, network di Business Angels a maggioranza femminile per fornire supporto concreto a future donne imprenditrici.

“Siamo orgogliosi di presentare una progettualità incentrata su un format distintivo, l’uso del linguaggio dell’arte per aprire un confronto sui temi della violenza di genere e più in generale dell’inclusione, e che abbiamo voluto dedicare a una specifica fascia d’età, la preadolescenza, momento della vita particolarmente complesso, ma anche cruciale di crescita e di consapevolezza di sé. In assoluta coerenza con i nostri impegni, ribaditi anche nella nostra ultima campagna, 'Essere donna non dovrebbe essere un rischio', continuiamo a portare un messaggio di ottimismo, guardando in particolare alle nuove generazioni, che spinga a riflettere sulla capacità di lottare, insieme, uomini e donne, per un futuro diverso, migliore”, ha dichiarato Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer del Gruppo assicurativo AXA Italia.

Giulia Minoli, Presidente Fondazione Una Nessuna Centomila, ha aggiunto: “La Fondazione Una Nessuna Centomila crede molto nell'educazione all'affettività come strumento di prevenzione contro la violenza sulle donne. Siamo estremamente felici che AXA abbia voluto sostenere una progettualità che va in questa direzione, che utilizza risorse a noi care come la cultura, l’arte, il cinema, la musica, l'audiovisivo e la scrittura per avvicinarsi ai ragazzi senza porsi in maniera frontale, ma attraverso laboratori artistici che ci pongano accanto a loro per provare a prenderci cura del malessere e di quel disagio che a volte non riescono nemmeno a verbalizzare. Ci auguriamo che questo sia l'inizio di un lungo percorso proficuo di attività sui territori e per far questo abbiamo steso una prima lista che comprende varie città italiane, contesti ambientali diversi, istituti diversi accomunati dall'intento di andare incontro ai ragazzi e ai loro bisogni”.

L'intervista di affaritaliani.it a Chiara Soldano, CEO AXA Italia

"Abbiamo appena lanciato il nostro Piano Industriale, all'interno del quale uno dei tre pilastri vuole porre l'attenzione verso il nostro ruolo sociale", ha dichiarato a margine dell'evento Chiara Soldano, CEO di AXA Italia. "L'obiettivo è dare il nostro contributo per assicurare sostenibilità: non solo ambientale ma anche sociale. All'interno di questo pilastro c'è quindi l'importanza dell'empowerment femminile. Lavorare con la Fondazione Una Nessuna Centomila vuole seguire la direzione di azioni concrete intraprese contro la violenza sulle donne".

L'intervista di affaritaliani.it a Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer AXA Italia

"Abbiamo da sempre a cuore il tema della sostenibilità, nello specifico nell'ambito della tutela delle donne: come purpose vogliamo infatti agire per proteggere ciò che conta", ha raccontato ai microfoni di affaritaliani.it Letizia D’Abbondanza, Chief Customer & External Communication Officer AXA Italia. "In questo nostro percorso, uno degli obiettivi più importanti che ci siamo posti è cercare di accompagnare tutta la vita delle donne, per farle sentire sicure. La nostra campagna pubblicitaria 'Essere donne non dovrebbe essere un rischio' parla proprio di questo".

"La Fondazione sostiene le donne e i centri antiviolenza: con loro abbiamo scelto di avviare un'iniziativa che parte dall'educazione dei piccoli. Vogliamo andare nelle scuole e sensibilizzare i ragazzi, chiedere loro di portare avanti una nuova strada: uomini e donne insieme, per un mondo inclusivo e di pari opportunità", ha concluso D’Abbondanza.

