La one-off Huracán Sterrato "Opera Unica" celebra i 60 anni di Lamborghini

Lamborghini presenta la Huracán Sterrato. "Opera Unica", one-off di nome e di fatto, ispirata al blu intenso del mare e del cielo della Sardegna e frutto della maestria del reparto Ad Personam,

che ha messo a punto un processo di verniciatura effetto cristallo unico nel suo genere. La vettura è stata presentata agli invitati di una cena esclusiva organizzata per celebrare il 60° anniversario della Casa di Sant'Agata Bolognese a Porto Cervo, dove la Lounge Lamborghini riapre le porte per la stagione estiva. Oltre a rendere omaggio ai 60 anni dell’azienda, questa Huracán Sterrato one-off celebra anche i suoi colori iconici e brillanti e la sua incredibile capacità, dimostrata nel corso dei decenni, di creare tonalità e processi di verniciatura unici.

Huracán Sterrato “Opera Unica” esprime il carattere inimitabile e tutta l'audacia della supersportiva con motore V10, che affronta agevolmente strade asfaltate e non della Costa Smeralda, mentre i suoi eccezionali esterni, dipinti a mano, si ispirano al blu intenso del mare della Sardegna e alla ricchezza cromatica dei paesaggi dell'isola. Il processo di verniciatura manuale a tre colori definisce un effetto cristallo che ricorda l'aspetto di un liquido ghiacciato: il Blu Amnis è stato usato come prima base, su cui sono stati realizzati dettagli a mano con una seconda e una terza tonalità di blu, Blu Grifo e Blu Fedra, in un processo che ha richiesto oltre 370 ore.

“Huracán Sterrato nasce dalla volontà di sfidare ciò che ci si aspetta e si dà per scontato: è una supersportiva che va oltre le convenzioni. La one-off Huracán Sterrato ‘Opera Unica’ compie un ulteriore passo in avanti e, in perfetto stile Lamborghini, attira su di sé ogni sguardo e si interroga sulla sua identità come forma d'arte” ha commentato Stephan Winkelmann, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini. “La bellezza e i colori della Sardegna sono da sempre fonte di incredibili emozioni per noi di Lamborghini. Questa è l'occasione perfetta per sperimentare un nuovo processo di verniciatura, esplorare a pieno le possibilità delle personalizzazioni Ad Personam e presentare poi questa speciale Sterrato a clienti e ospiti in quello stesso contesto che è stato fonte di ispirazione per questo effetto cristallo blu".

Gli esterni di "Opera Unica" si caratterizzano per la finitura in nero opaco su tetto, soglie, alloggiamenti delle luci anteriori, parafanghi e splitter anteriore e posteriore. Anche le linee potenti e maggiorate delle protezioni dei passaruota sono rifinite in nero opaco, mettendo in risalto i cerchi neri opachi Morus da 19". A loro volta gli interni di questa one-off sono una “opera unica”: dettagli in fibra di carbonio a vista, sedili sportivi, pannelli delle porte e console rivestiti in pelle Blu Delphinus, cruscotto in Alcantara monocolore realizzato con una speciale tecnica di tintura e volante bimateriale. Una nuance più chiara, Celeste Phoebe, è stata scelta per elementi complementari, profili e ricami, incluso il logo Lamborghini, un rimando alla tonalità blu degli esterni e alle atmosfere della vita costiera. Un dettaglio grafico del pannello dei sedili è laserato nei toni dell'argento e persino la copertura del tasto Start/Stop sulla console centrale è rifinita con lo stesso effetto cristallo della vernice esterna. Come su tutte le Huracán Sterrato che verranno realizzate, a bordo è presente una speciale targa che la identifica come uno dei 1499 esemplari di una serie limitata, a cui se ne aggiungono altre, come "Opera Unica Porto Cervo 2023", rifinita sempre con la stessa vernice effetto cristallo e con un'altra targa celebrativa del 60° anniversario Lamborghini.

Huracán Sterrato “Opera Unica” è stata presentata in occasione di una cena riservata a clienti esclusivi Lamborghini all'Hotel Cala di Volpe e il suo arrivo è stato scenografico al pari della sua vernice blu cristallo. Deliziati dalle creazioni dello chef Nobu Matsuhisa, in una location in cui il blu del mare rappresentava il tema dominante, i 120 ospiti sono stati sorpresi e ammaliati dall'unveil della vettura, disposta su una piattaforma galleggiante fronte mare, perfettamente in linea con il tema della serata, presentata da Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. Un gruppo di artisti e ballerini ha preceduto il momento in cui Opera Unica è stata svelata ai presenti, introdotta da uno speciale video con cui è stato descritto il processo di creazione della vettura.

Dopo il debutto, Huracán Sterrato “Opera Unica” verrà esposta presso la Lamborghini Lounge di Porto Cervo. Con la sua area dedicata alle personalizzazioni Ad Personam, la Lounge resterà aperta fino al 10 settembre, con visite su appuntamento e una flotta di vetture disponibile per test drive in Costa Smeralda che include Huracán Tecnica e il Super SUV Urus S.