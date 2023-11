Luxury Hub Mercedes, nuova partnership con L’Argentario Golf & Wellness Resort

I Mercedes-Benz Luxury Hub nascono con l’intento di condividere esperienze esclusive in alcune tra le località più rinomate e conosciute del territorio italiano.

Un prezioso ecosistema che si realizza attraverso coinvolgenti brand experience generate da visioni comuni e condivise tra i partner coinvolti. La partnership con l’Argentario Golf & Wellness Resort aggiunge un nuovo elemento di valore ad un concept che vede già protagonisti il Phi Beach Club di Baja Sardinia, il Rifugio Emilio Comici a Selva di Val Gardena, il Falkensteiner Hotel Kronplatz nel cuore di Plan de Corones e il ristorante stellato D'O di Davide Oldani, a Cornaredo (MI).

“L’esperienza è un elemento centrale del nostro modello di comunicazione”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia. “La forza del nostro Brand si esprime attraverso una parte razionale ed una emozionale, equivalenti e di pari importanza. I Luxury Hub ci permettono di estendere i valori generati da questi due driver in contesti ideali alla loro amplificazione. Performance e sostenibilità sono i due elementi da cui è scatuturita questa nuova partnership con l’Argentario Golf & Wellness Resort, un luogo che esprime a pieno questi valori e li promuove con un approccio estremaente innovativo, in territorio storicamente molto vicino al nostro Marchio, come quello del golf. Per questo, siamo davvero felici di dargli il benvenuto nella costellazione dei nostri Luxury Hub.”

“Siamo orgogliosi di ospitare nel nostro Resort il Mercedes-Benz Luxury Hub, progetto innovativo di promozione e condivisione di uno dei massimi brand di lusso, attento alla sostenibilità e allo spirito green che da sempre contraddistingue l’Argentario Golf & Wellness Resort”, ha dichiarato Augusto Orsini, Presidente Argentario Golf Club.

L’impegno della Stella nel golf risale agli anni ‘80. Questo sport rappresenta, infatti, un eccezionale connubio di perfezione sportiva ed incredibile fascino: valori in cui si identifica il marchio Mercedes-Benz, che privilegia gli sport coerenti con essi e con la propria tradizione quali, ad esempio, il golf, l'equitazione e la Formula 1. In particolare, la Stella ed il golf condividono una naturale vocazione verso valori quali eleganza, stile performance e rispetto per l’ambiente.