Mercedes 300 SL Gullwing diventa una scultura di Pablo Atchugarry

La Mercedes 300 SL ‘Gullwing’, incontra il talento artistico di Pablo Atchugarry, scultore di fama internazionale che affida a marmo, bronzo e legno il compito di dare forma alle sue espressioni creative.

Ed è proprio il bronzo la materia scelta dall’artista per reinterpretare due opere originali e dare vita a due creazioni uniche, direttamente ispirate dal mito della 300 SL.

Due sculture dalla forma astratta che si ricongiungono con la vettura attraverso un legame che trae ispirazione dal movimento ad ‘ali di gabbiano’ delle portiere, ma anche grazie ad un forte richiamo cromatico in cui predominano l’argento e il rosso, due colori distintivi della SL: il rosso massima espressione di eleganza e passione e il silver delle leggendarie ‘Frecce d’argento’, che racconta le pagine più emozionanti nella storia del motorsport.

Nella suggestiva cornice dello studio di Pablo Atchugarry per scoprire come nascono queste due opere ispirate alla Mercedes 300 SL

“L’arte, in tutte le sue espressioni, è sempre stata un forte elemento di ispirazione per il design delle nostre vetture”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Non a caso, qualche anno fa, per introdurre il nuovo concetto di lusso della Stella, Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz AG scelse proprio l’arte, mostrando quattro sculture identificative delle sue specifiche declinazioni. Al tempo stesso, nel corso degli anni, automobili iconiche come la SL 300 o la C111 sono state muse ispiratrici di grandi artisti come Andy Warhol. Con questo nuovo progetto, scaturito dal talento di Pablo Atchugarry e dal fascino della 300 SL, rinnoviamo questo legame e consegniamo due nuovi capolavori alla storia della nostra Azienda”.

Intervista - Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia

Le due opere vengono descritte con queste parole evocative dell’artista: Estrella de luz, 2022, bronzo con vernice automobilistica, 200 x 123 x 30 cm, “come la luce che ci guida nel nostro cammino verso il cielo stellato”; Eleganza, 2022, bronzo con vernice automobilistica, 181 x 36 x 28 cm, “L’eleganza come raffinata manifestazione della creatività”.