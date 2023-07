Mercedes-AMG SL 43, tecnologia fa Formula 1

Dopo le due versioni con motore V8, Mercedes-AMG presenta SL 43, roadster che può contare su un consumo di carburante di 9,4-8,9 litri ogni 100 km, ed emissioni di CO2 di 214-201 grammi al km.

Sotto il cofano di questa 2+2 posti con capote in tessuto, un motore a benzina a quattro cilindri in linea con due litri di cilindrata che garantisce una spinta adeguata allo status dell'auto. Per la prima volta al mondo trova impiego in una vettura di serie un turbocompressore a gas di scarico di tipo elettrico. Questa tecnologia proviene dalla Formula 1.

AMG SL 43 - Eugenio Blasetti responsabile External Affairs di Mercedes-Benz Italia

Il sistema impiegato in SL 43 è una derivazione diretta di quello utilizzato con successo da molti anni dal team di Formula 1 Mercedes-AMG Petronas nella categoria regina del motorsport. La nuova forma di sovralimentazione garantisce tempi di risposta particolarmente rapidi lungo l'intera gamma di regime, offrendo in questo modo una sensazione di guida ancora più sportiva e incrementando al tempo stesso l'efficienza. Il turbocompressore a gas di scarico è alimentato dalla rete di bordo a 48 V, che fornisce energia anche all'alternatore-starter con trasmissione a cinghia (RSG). Come risultato, Mercedes-AMG SL 43 è in grado di erogare una potenza di 280 kW (381 CV) e di sviluppare una coppia massima di 480 Nm. A ciò va ad aggiungersi, in determinate situazioni di guida e per breve tempo, l'effetto boost dell'RSG che fornisce ulteriori 10 kW (14 CV).