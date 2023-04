Nissan Skills Foundation guida gli ingegneri del futuro

School Engineering è l’evento organizzato dalla Nissan Skills Foundation che ha fatto toccare con mano a 1.700 giovani provenienti da 35 scuole il mondo dell'ingegneria e della produzione.

Due settimane di aula culminate in una sfida a squadre nel corso della quale i ragazzi hanno meso alla prova le loro abilità.

I giovani, provenienti dalle scuole di Tyne e Wear, Northumberland e Durham, nel Nord-Est dell’Inghilterra, hanno visitato le linee di produzione di Nissan Qashqai, LEAF 100% elettrico e Juke.

Adam Pennick, Vice President, Manufacturing, Nissan Sunderland, ha dichiarato: "Non c'è modo migliore per ispirarsi al mondo dell'ingegneria e della produzione che viverlo in prima persona. School Engineering è un evento che stimola i giovani a pensare come ingegneri e che contribuisce a definire il loro futuro professionale”.

“Siamo lieti di investire nelle prossime generazioni di talenti – ha aggiunto Adam Pennick. Alcune persone del nostro team hanno partecipato in passato alle attività della Nissan Skills Foundation e spero che accoglieremo in futuro nel nostro stabilimento più di qualche alunno che ha partecipato a questo evento”.