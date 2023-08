Nuova Mercedes-AMG GT debutta la seconda generazione

La seconda generazione della Mercedes-AMG GT è un veicolo riprogettato da zero.

L'architettura sportiva AMG, con la sua struttura di carrozzeria in alluminio composito sicura e torsionalmente rigida, ha permesso di progettare una vettura con una configurazione dell’abitacolo 2+2. Per un'auto sportiva di questo segmento significa spazio interno e spazio per i bagagli in abbondanza. Da un lato, la nuova AMG GT Coupé soddisfa perfettamente i requisiti di una Gran Turismo, dall’altro combina un'elevata praticità quotidiana con le caratteristiche di guida più sportive attualmente disponibili nella gamma Mercedes-AMG.

Il primo modello a debuttare sul mercato sarà la AMG GT 63 4MATIC+ Coupé (consumo combinato di carburante (WLTP) 14,1 l/100 km, emissioni combinate di CO2 (WLTP) 319 g/km). Il motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri da 430 kW (585 CV) è abbinato al sistema di trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ completamente variabile per la prima volta in una AMG GT a due porte. Componenti high-tech come le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione semiattiva del rollio, l'asse posteriore sterzante e l'aerodinamica attiva sottolineano il ruolo di vertice della nuova GT nella gamma di auto sportive e ad alte prestazioni del marchio.