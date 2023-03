Nuovo Explorer 100% elettrico, la svolta green di Ford

Nuovo Explorer 100% elettrico è l'apripista dell’impegno di Ford di mettere in vendita entro il 2030, una gamma di vetture 100% green.

La linea aerodinamica trasferisce lo spirito e lo stile degli iconici SUV americani “targati” Ford in una nuova era, attraverso un design a “scudo” che sostituisce la tradizionale griglia anteriore. Di medie dimensioni e con un bagagliaio da 450 litri, ospita fino a cinque persone e offre tutto l’equipaggiamento necessario per intraprendere un viaggio con la famiglia. Explorer 100% elettrico offre una piena esperienza digitale, consentendo a conducenti e passeggeri di restare sempre connessi durante i loro spostamenti. Questo grazie al SYNC Move2 con touchscreen da 15’’, regolabile in altezza, e un sistema di infotainment completamente connesso con un impianto audio studiato per ottimizzare l’ascolto nell’abitacolo, all’integrazione di app wireless e alle tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione.