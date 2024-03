Nuovo Toyota C-HR 2024: un Sslto nel futuro dell'automotive

Dal suo lancio nel 2017, il Toyota C-HR ha ridefinito il concetto di crossover, combinando uno stile distintivo con prestazioni uniche.

Con quasi 900.000 unità vendute in Europa, ha segnato un punto di svolta per Toyota. Il nuovo Toyota C-HR 2024 si propone di portare avanti questa eredità, introducendo un design ancora più audace, una guida più coinvolgente e un livello di efficienza senza precedenti.

Un design che osa

Il nuovo Toyota C-HR 2024 sfoggia un'estetica audace che enfatizza l'iconica silhouette da coupé del modello precedente. Il design esterno è caratterizzato da linee dinamiche e un look imponente, sottolineato da cerchi da 20 pollici sulla versione 2.0 Plug-in Hybrid 220. Gli interni rinnovati offrono un'esperienza olistica e personalizzata, con materiali di alta qualità e dettagli premium che elevano ulteriormente la qualità sensoriale già rinomata del C-HR.

Motorizzazioni all'avanguardia

Il cuore del nuovo Toyota C-HR è la sua gamma di motorizzazioni ibride di quinta generazione, che include:

2.0 Plug-in Hybrid 220: Unisce prestazioni sportive a un'efficienza straordinaria, con un'autonomia in modalità completamente elettrica fino a 66 km (WLTP combinato), perfetta per la guida quotidiana.

Full Hybrid: Offre diverse opzioni, tra cui l'ultraefficiente 1.8 Hybrid 140 e il più potente 2.0 Hybrid 200, quest'ultimo disponibile anche con trazione integrale AWD-i per un'esperienza di guida ancora più emozionante e sicura.

Tecnologia e innovazione

Il Toyota C-HR 2024 è dotato di tecnologie all'avanguardia per migliorare l'esperienza di guida e l'efficienza. Il Predictive Efficient Drive e la funzione di geofencing ottimizzano l'uso della batteria, mentre il sistema di sospensioni e le nuove tecnologie di frenata garantiscono una guida coinvolgente e sicura. Il comfort acustico ai vertici della categoria e una progettazione aerodinamica avanzata contribuiscono a rendere ogni viaggio nel nuovo C-HR un'esperienza unica.

Impegno verso la sostenibilità

Toyota conferma il suo impegno verso l'ambiente con il nuovo C-HR, utilizzando materiali riciclati e di derivazione non animale e adottando processi produttivi innovativi per ridurre le emissioni di CO2. La produzione locale della batteria PHEV in Europa rappresenta un ulteriore passo verso la riduzione dell'impronta di carbonio del veicolo.

Sicurezza avanzata

Il nuovo Toyota C-HR è dotato del pacchetto Toyota T-Mate, che include l'ultima generazione del Toyota Safety Sense, offrendo un livello di sicurezza e assistenza alla guida mai visto prima. Dal Pre-Collision System al Lane Trace Assist e al Cruise Control Adattivo Full Range, ogni aspetto della sicurezza è stato curato per garantire protezione completa a conducente e passeggeri.

Il nuovo Toyota C-HR 2024 rappresenta l'apice dell'innovazione automotive, combinando stile, performance, tecnologia e sostenibilità in un pacchetto unico. Con questo modello, Toyota non solo supera le aspettative dei clienti ma ridefinisce nuovamente gli standard del segmento crossover.