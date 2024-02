Porsche Italia , un 2023 in crescita confermandosi terzo mercato in Europa

Porsche Italia ha registrato un altro anno di successo nel 2023, con una crescita delle vendite del 5%, raggiungendo le 7.642 vetture consegnate.

Questo risultato riafferma la posizione dell'Italia come terzo mercato più grande in Europa per Porsche, nonostante le sfide poste da un contesto macroeconomico e geopolitico complesso. Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, ha sottolineato l'importanza di questi risultati, specialmente nel comparto elettrico dove la Taycan ha superato le aspettative di vendita, dimostrando la crescente domanda per soluzioni di mobilità sostenibile nel segmento premium & luxury.

La strategia di Porsche Italia non si è limitata solo alla vendita di vetture, ma ha anche visto una significativa crescita nelle vendite online, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. Questo cambio di paradigma ha permesso di intercettare un target di clientela più giovane e di avvicinare al brand individui che non avevano mai posseduto una Porsche, dimostrando la capacità dell'azienda di adattarsi alle nuove abitudini di consumo.

L'investimento in una rete di vendita fisica e la creazione di esperienze di marca attraverso la nuova Corporate Architecture "Destination Porsche" evidenziano l'impegno di Porsche Italia nel fornire un'esperienza cliente di alto livello. Con un piano di sviluppo che prevede investimenti per 130 milioni di euro, l'obiettivo è quello di ammodernare l'80% della rete nei prossimi due anni, raggiungendo il 100% entro il 2028.

In linea con l'ambizione globale di Porsche di elettrificare l'80% delle sue nuove vetture entro il 2030, Porsche Italia sta promuovendo attivamente la transizione verso l'elettrico, non solo attraverso il lancio di nuovi modelli come la Macan completamente elettrica, ma anche sviluppando offerte specifiche che includono soluzioni di ricarica domestica e pubblica per i suoi clienti.

L'inaugurazione della Porsche Charging Lounge e il successo del Porsche Experience Center Franciacorta, che ha superato i 50.000 visitatori da 78 diverse nazionalità, dimostrano il desiderio dell'azienda di creare una comunità intorno al marchio, promuovendo iniziative di impegno sociale e contribuendo positivamente al tessuto sociale e culturale delle aree in cui opera.

Questi risultati, uniti alle dichiarazioni ottimistiche di Innocenti, riflettono non solo la solidità economica e commerciale di Porsche Italia ma anche la sua capacità di navigare in un mercato in rapida evoluzione, mantenendo un impegno costante verso l'innovazione e la sostenibilità.