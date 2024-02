Renault: anticipa i nuovi incentivi in Italia, l’elettrico diventa realtà

Renault Italia esprime soddisfazione per il prossimo lancio del nuovo piano di incentivi statali in Italia, focalizzato sull'acquisto di veicoli a basse emissioni, noto come Ecobonus.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato questa iniziativa durante l'incontro plenario del Tavolo Automotive. La casa automobilistica accoglie con favore queste misure che favoriranno il settore delle basse emissioni e contribuiranno a promuovere la transizione verso veicoli più sostenibili.

Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia, ha commentato: «Il nuovo piano automotive, presentato dal Ministro Urso, annuncia misure che potranno dare un importante contributo al rinnovo del parco circolante del nostro Paese, promuovendo l’adozione di veicoli a basse o nulle emissioni di CO2 da parte di tutte le categorie di clientela, con un’attenzione particolare per quelle con minori capacità economiche. Accogliendo con favore l’iniziativa, noi di Renault abbiamo preso un’importante decisione: anticipare l’importo degli incentivi, confermando così il nostro impegno nel favorire una dinamica commerciale positiva, convinti che un virtuoso lavoro congiunto di imprese e istituzioni sia la chiave per lo sviluppo di una mobilità più sostenibile, in Italia e in Europa».

Renault fornisce un’ulteriore prova del suo costante impegno nel rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti e, in attesa dell’entrata in vigore dei nuovi incentivi statali per le auto elettriche, li anticipa attraverso un contributo Renault.

A tutti coloro che, dal 2 febbraio, firmeranno un contratto di acquisto nel mese in corso (o anticipatamente fino all’entrata in vigore del DPCM dei nuovi incentivi), Renault garantisce un contributo di 13.750€, in caso di rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2, integrando gli incentivi statali attualmente in vigore di 5.000€ con un proprio bonus di 8.750€.

L’importo complessivo di 13.750€ corrisponde all’importo massimo di incentivazione previsto dai nuovi EcoBonus 2024; Renault, inoltre, riconosce queste condizioni anche senza la discriminante dell’Isee,ampliando il perimetro di applicazione previsto dalla misura statale di prossima introduzione.

Renault riconosce il contributo su tutti i modelli della sua gamma 100% elettrica(1) sia in caso di acquisto in contanti che tramite formule di finanziamento o leasing Mobilize Financial Services.

Nel caso di finanziamento Valore Futuro Renault tramite Mobilize Financial Services, l’offerta si presenta particolarmente vantaggiosa:

Renault Twingo E-Tech Electric da 40€ al mese con anticipo zero(2)

Renault Megane E-Tech Electric da 190€ al mese con anticipo zero (3)

Renault Scenic E-Tech Electric da 250€ al mese con anticipo zero (4)

Renault Kangoo E-Tech Electric da 275€ al mese con anticipo zero (5)

L’offerta di Megane E-Tech Electric sarà veicolata attraverso un nuovo film pubblicitario, on air a partire dal 2 Febbraio sulle principali reti televisive nazionali.

Renault favorisce, così, l’acquisto di un’auto elettrica nuova ad una fascia di clienti sempre più ampia, promuovendo concretamente una maggior diffusione della mobilità a zero emissioni nel nostro Paese.