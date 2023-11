Renault Italia accende i motori del Centro di Distribuzione Europeo

Il Gruppo Renault Italia ha inaugurato, il nuovissimo Centro di Distribuzione Europeo, a Castel San Giovanni (PC), il magazzino ricambi che rifornisce le reti di vendita e assistenza di Italia e Svizzera.

Un investimento storico dopo 50 anni dall’apertura del precedente Centro ricambi di S. Colombano al Lambro (MI), coerente con la profonda trasformazione che, con la Renaulution, sta coinvolgendo anche il business post-vendita, al cuore della strategia.

Per Renault, da sempre un brand che ha l’uomo e le sue esigenze come baricentro, una Marca human-centric, che sorride e si prende cura delle persone, essere un Costruttore di automobili non significa solo realizzare auto belle da guardare, confortevoli e che sappiano emozionare.

Il nostro DNA, da 125 anni, è prenderci cura delle persone, restituendo Time For Quality Life ai nostri clienti, con servizi rivoluzionari, all’avanguardia e tailor-made. E ciò si traduce anche nel migliorare l’attività della nostra Rete, introducendo strumenti digitali e moderni volti ad aumentare l’efficienza dei magazzini e quindi la logistica. L’investimento realizzato a Castel S. Giovanni ne è la dimostrazione. L’Aftersolution richiede rapidità, modernità ed efficienza, caratteristiche fondamentali per affrontare l’attuale contesto dinamico ed estremamente complesso.

Il nuovo polo logistico occupa una superficie totale di oltre 29.000 mq, dispone di un’altezza di stoccaggio di 12 mt e di una capienza fino a 65.000 referenze, ciò che consente maggiore efficienza nei processi.

La nuova struttura è stata edificata utilizzando le migliori tecniche costruttive per poli logistici, con materiali che garantiscono la minore trasmittanza termica, con una conseguente riduzione delle dispersioni di calore e, quindi, minori consumi. Totalmente green, grazie alla presenza di pannelli fotovoltaici consente di sostenere il 40% dei consumi energetici dell’intero edificio che ha un fabbisogno energetico pari a quello di 1.100 famiglie in un anno.

Inoltre, l’utilizzo di percorsi pedonali protetti e carrelli sollevatori di ultima generazione riduce la possibilità di errore umano aumentando la sicurezza.

Il nuovo polo logistico vanta, così, la certificazione BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method - metodo di valutazione e certificazione dello sviluppo sostenibile degli edifici) di livello Excellent.

Coerentemente con la filosofia Time for Quality Life, particolare attenzione è stata dedicata anche al comfort e al benessere dei dipendenti del centro logistico, per regalare loro tempo di qualità durante le giornate lavorative. La nuova struttura è dotata, infatti, di un impianto di climatizzazione di ultima generazione e di oltre 600 mq di spazi sociali che comprendono un ristorante aziendale operativo durante tutti i turni lavorativi, ampie sale break, numerose sale riunioni equipaggiate con sistemi multimediali ed una sala polivalente da 500 mq per le pause dei dipendenti, dotata anche di ping-pong e calcio balilla.