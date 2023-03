Renault Megane e-tech Electric, il piacere di viaggiare nel silenzio

Versatile e all’avanguardia si distingue per una buona autonomia

Attraverso la Megane e-tech Electric, Renault dà avvio alla sua nuova generazione di veicoli elettrici, attraverso l’innovativa piattaforma CMF-EV. Due i tipi di motore a disposizione, uno da 130 cv e l’altro da 218 cv a garanzia di una guida emozionante.

Suoni di benvenuto e animazioni luminose interne ed esterne, sono l’antipasto di un infotainment di alto livello, a partire da un dashboard OpenR, a forma di elle rovesciata e dotato di un display per il guidatore e uno multimediale centrale. Entrambi impreziositi dalle app Google Maps, Assistente Google e Google Play in grado di garantire una connessione simil smartphone e tablet.

Sotto il profilo tecnico, si distingue per una batteria ultra-sottile di appena 110 mm, un propulsore in grado di erogare 218 cv e di consentire il passaggio da zero a cento in appena 7,4 secondi. Presente anche la frenata rigenerativa a quattro livelli con palette al volante e un nuovissimo Multi-Sense, per determinare una precisa modalità di guida.

A questo proposito ben ventisei sono i sistemi di assistenza. Tra di essi citiamo l’Active Driver Assist, che aiuta il conducente specialmente nelle manovre di parcheggi.

Due sono le batterie proposte a seconda delle esigenze dalla clientela: da 40 kWh per un’autonomia dichiarata di 300 km, e da 60 kWh per 470 km di durata. A bordo vi è altresì un caricatore AC da 22 kW, in grado di garantire un “rabbocco” di energia rapido alle colonnine. Si parla di 160 km recuperati in un’ora di sosta. Sulla versione con configurazione meno potente, ovvero la Evolution, vi è un secondo recharger a corrente continua da 85 kW. Mentre su quella più potente, la Evolution Extend Range, il secondo caricatore è da 130 kW, per 300 km ripresi nell’arco di mezz’ora.

I possessori della nuova Megane E-Tech Electric potranno anche usufruire del Mobilize Charge Pass tramite l’applicazione My Renault, utile per ricaricare alle colonnine pubbliche. Questa soluzione consente di accedere con un’unica tessera ad oltre 260.000 punti di ricarica pubblici dislocati in venticinque Paesi.

Sul fronte ricarica privata, la Casa francese propone delle soluzioni all-inclusive, in collaborazione con Enel X, ordinabili direttamente dalle Rete delle Concessionarie al momento dell’acquisto del veicolo, e comprensive del sopralluogo preliminare e dell’installazione a domicilio.

Inoltre, grazie alla collaborazione con Mobilize Power Solutions, il brand della Losanga, dà una mano alle aziende che stanno rinnovando la loro flotta, semplificando la ricarica con un servizio di consulenza su tutti i fronti.

Tra i servizi offerti sul fronte ricarica menzioniamo il pre-condizionamento all’avvio, la geolocalizzazione delle piazzole e la pianificazione dell’itinerario proprio in funzione delle soste obbligate.

La garanzia per il veicolo è di due anni. Di otto quello per la batteria. Compreso pure il servizio di assistenza stradale in caso di panne d’energia, la ricarica sul posto o il traino al punto di ricarica più vicino, a seconda dell’area geografica.

L’estetica esterna ricorda i crossover in termini di robustezza, con le sue ruote da 20”, le protezioni sottoporta, i passaruota e linea di cintura alta. Al contrario il tetto spiovente, la carreggiata ampliata e le maniglie delle porte a scomparsa rimandano al mondo delle coupé.

Sei le colorazioni a disposizione:grigio aviation, grigio schisto, blu notturno, rosso passion, nero etoilé e bianco ghiaccio. Chi volesse può optare per un allestimento bi-tono, per un totale di tredici abbinamenti possibili.

Gli interni, ampi e comodi, vanno dal TEP, al NUO, all’Alcantara per le versioni di alta gamma. Per quelle base è stato invece utilizzato del materiale riciclato a salvaguardia dell’ambiente. Il bagagliaio ha un volume totale di 440 litri. E i fari, ovviamente, sono full LED.

Il costo parte da 452.450 euro, per arrivare ad un massimo di 45.450 euro.

Noi abbiamo provato la versione da 60 kW e per farlo ci siamo spostati in Piemonte, sulle colline delle Langhe, tra i suoi pregiati vigneti. La guida è piacevole e precisa nei tratti misti. La batteria, in effetti, ha una buona durata e consente di farsi una gita fuori porta senza stress.