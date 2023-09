Renault Nuovo Scénic E-Tech Electric incarna una nuova forma di auto familiare

Dopo Mégane, Renault reinventa Scénic, diventando punta di diamante della gamma Renault E-Tech electric di nuova generazione.

Progettato per le famiglie, pensando alle loro esigenze di viaggio in libertà e in totale sicurezza, Nuovo Scénic E-Tech Electric rientra perfettamente nel piano strategico Renaulution: abbina l’innovazione dei veicoli elettrici a tecnologie utili ed intuitive, progettate in modo sostenibile. È il primo veicolo di serie a concretizzare l’ambizioso obiettivo del Gruppo Renault di diventare un costruttore automobilistico della prossima generazione, al servizio della corretta transizione energetica. In questo senso, incarna la sua strategia di sviluppo sostenibile mediante tre pilastri: ambiente, sicurezza ed inclusione.

INTERVISTA A RAFFAELE FUSILLI CEO RENAULT ITALIA