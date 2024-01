Renault protagonista alla 48° edizione di Rétromobile

Dal 31 gennaio al 4 febbraio 2024, Renault parteciperà alla 48ª edizione di Rétromobile presso il Parc des Expositions di Porte de Versailles, a Parigi.

In occasione della 48ª edizione di Rétromobile, Renault presenta diversi modelli da competizione della sua ricca storia aeronautica nel Padiglione 1. Oltre a celebrare la sua eredità automobilistica, focalizzandosi sulle "voitures à vivre", Renault rende omaggio all'auto popolare in linea con le esigenze attuali. Inoltre, sono stati previsti servizi dedicati ai collezionisti, confermando l'impegno del marchio nel preservare e valorizzare il suo ricco patrimonio automobilistico.

In concomitanza con il lancio di Rafale E-Tech Full Hybrid, Renault espone uno stand con una replica dell'aereo Caudron-Renault Rafale C.460, originato dall'acquisizione dell'azienda aeronautica Caudron da parte di Louis Renault negli anni '30. In quel periodo, Renault fu il primo costruttore automobilistico a dedicarsi allo studio e alla produzione di motori leggeri per l'industria aeronautica. Louis Renault, appassionato di aerodinamica, incaricò l'ingegnere Marcel Riffard della progettazione dell'aereo Cudron-Renault Rafale, nonché di diversi modelli da record. Per celebrare questa storia di innovazione, Renault presenta cinque modelli da competizione di grande successo, evidenziando l'impegno per l'eccellenza tecnologica al servizio delle prestazioni.

Renault 40CV (1926), con carrozzeria monoposto e motore di oltre 9.000 cm 3 ;

(1926), con carrozzeria monoposto e motore di oltre 9.000 cm ; Renault Nervasport (1934), modello che ha battuto nove record internazionali e tre record mondiali di velocità;

(1934), modello che ha battuto nove record internazionali e tre record mondiali di velocità; Renault-Riffard tank 4CV (1956), con carrozzeria estremamente profilata come l’ala di un aereo;

(1956), con carrozzeria estremamente profilata come l’ala di un aereo; Renault Etoile Filante (1956), veicolo sperimentale alimentato da una turbina da 270 cv;

(1956), veicolo sperimentale alimentato da una turbina da 270 cv; Renault Dauphine “speed week” (2016), realizzata per i 60 anni del record di Renault Etoile Filante sul lago salato di Bonneville, negli Stati Uniti, nel 1956.

Svelata a Rétromobile, la collezione che riprende questi modelli da record, sarà disponibile nella boutique e sul sito https://theoriginals-store.renault.com/fr/. I visitatori potranno anche scoprire un’inedita creazione dei team The Originals Renault – La Collection con Mute The Hot Rod (2023), una hot rod 100% elettrica.

Aspettando la presentazione ufficiale di Renault 5 E-Tech Electric al Salone Internazionale dell'Auto di Ginevra il 26 febbraio, Renault rivela i colori ufficiali del modello di serie attraverso tre modellini in resina del profilo di Renault 5 Prototype. Per questa icona della cultura pop, Renault ha optato per una tavolozza di colori moderni ed elettrizzanti, tra cui il giallo, il blu e il verde, che rappresentano una rivoluzione simile a quella del modello originale lanciato nel 1972. La boutique presenterà una collezione esclusiva di prodotti Renault 5, realizzati in collaborazione con marche francesi come Bonzini, Shapers Club ed Arkaïk.

Il team di The Originals Renault Services, presente allo stand, offre assistenza e informazioni amministrative ai collezionisti ultratrentennali di auto Renault. Attraverso la piattaforma online https://theoriginals-services.renault.com/, attiva dal 1° settembre 2022, i collezionisti possono accedere a una varietà di servizi, tra cui la richiesta dei documenti necessari per l'immatricolazione e la certificazione delle auto da collezione del marchio.