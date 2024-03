Renault Scenic E-Tech Electric: l'evoluzione a Douai

Nel cuore dell'industria automobilistica francese, lo stabilimento di Douai

celebra l'arrivo della quinta generazione della Scenic: la Scenic E-Tech Electric. Franck Lucas, con oltre 40 anni di esperienza, testimonia l'evoluzione di questo modello iconico.

Storia e evoluzione

Nata nel 1996 come Megane Scenic, questa vettura ha segnato una svolta nell'industria, diventando la prima monovolume compatta europea. Dopo aver vinto il premio European Car of the Year nel 1997, la Scenic ha continuato a evolversi, raggiungendo oggi una pietra miliare con la Scenic E-Tech Electric, premiata Car of the Year 2024.

Trasformazione dello stabilimento

Il passaggio alla produzione elettrica ha richiesto un investimento di 550 milioni di euro nello stabilimento di Douai. Franck Lucas e il suo team hanno guidato la trasformazione, introducendo tecnologie avanzate e migliorando l'ergonomia e la flessibilità delle postazioni di lavoro.

Sicurezza e spirito di squadra

Nonostante i cambiamenti, due elementi rimangono costanti: l'impegno per la sicurezza e lo spirito di squadra. Questi valori fondamentali continuano a rendere lo stabilimento di Douai un esempio di eccellenza nel settore automobilistico.

Formazione e innovazione

Oggi, Franck Lucas dirige la scuola di manualità, preparando la nuova generazione di lavoratori per affrontare le sfide della produzione elettrica. La sua missione è trasmettere non solo competenze tecniche, ma anche lo spirito di squadra e l'etica del lavoro che hanno contraddistinto la sua carriera.

La storia della Scenic e dello stabilimento di Douai è un viaggio dall'innovazione alla sostenibilità. Con la Scenic E-Tech Electric, Renault non solo rinnova il suo impegno verso l'ambiente, ma celebra anche le persone che rendono possibile questa trasformazione.