Smart #1, pronta ad entrare in una nuova era

Nasce con un nuovo design, nuove tecnologie e un nuovo approccio Smart #1, il nuovo SUV compatto studiato per favorire un'esperienza individuale con l'auto.

Il design esterno è innovativo e all'avanguardia, grazie ad elementi come le maniglie a scomparsa, le portiere senza telaio e il tetto panoramico in vetro, assolutamente unico per un'auto di questo segmento. Il rapporto tra superficie utile e dimensioni è ottimizzato al massimo: la nuova smart #1 ha una lunghezza di 4270 mm, un passo di 2750 mm e cerchi delle dimensioni importanti, fino a 19 pollici e offre uno spazio interno impressionante con una vista a 360 gradi. Oltre alla piena integrazione dell'illuminazione dell'abitacolo totalmente personalizzabile e dei menu operativi, guidare e interagire con l'auto diventa un'esperienza naturale e immersivi.

Lucio Tropea CEO Smart#1

Le specifiche di lancio di smart #1 indicano un tempo di ricarica con corrente alternata dal 10-80% a 22 kW in sole 3 ore. Con la ricarica super veloce con corrente continua sono necessari meno di 30 minuti. Smart #1 è progettata anche per garantire al meglio la sicurezza dei passeggeri grazie a una serie di sistemi di assistenza alla guida.

La prima elettrica di Smart inaugura anche una nuova era nel campo delle vendite, attraverso un network di agenti sul territorio che pone le basi per un modello di vendita diretta e omnichannel, con una rete di shop in shop all’interno delle concessionarie Mercedes.

L’offerta di noleggio tutto incluso per la nuova #1, il prodotto smart mobility RENT realizzato in collaborazione con ALD, ha tutta la flessibilità di una formula tutto incluso dove allo smartista non resta che occuparsi di lavaggio e ricarica. Ad esempio, con 5.000 euro di anticipo e 48 canoni da 579 euro (IVA inclusa) si può già salire a bordo di #1 pro+ per 48 mesi e 60mila km.

smart #1 è disponibile da subito in tutti i punti vendita per una prova su strada prenotabile qui: Prenota il test drive e prova la nuova smart #1.

Prende il via il 14 luglio a Fregene, sul litorale romano, il roadshow ‘#1 Summer Recharge’, un italian tour in cui una flotta di smart #1 proporrà ai fan del marchio più innovativo del mercato esperienze immersive per provare l’auto su strada nelle più esclusive località estive d’Italia, dalla Liguria alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana.

“Siamo pronti a servire i clienti con la straordinaria dedizione che solo i marchi premium sanno garantire - ha dichiarato Lucio Tropea Ceo di Smart Italia srl, la società che dall’autunno del prossimo anno lancerà in Italia il primo prodotto della joint venture tra Daimler e Geely -. Una struttura piccola e veloce che permette di concentrare tutti gli sforzi sul cliente offrendo totale trasparenza e libertà nelle modalità di acquisto: tradizionale, mista, online”. Un grande vantaggio per i clienti, che potranno contare su prezzi uguali su tutto il territorio, offerte e promozioni identiche e sempre visibili, online e non. Il lancio italiano del primo prodotto della nuova generazione smart, è atteso il prossimo anno nel mese di ottobre.