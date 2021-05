Sesana, Generali: "Anche la conciliazione lavoro-famiglia è Sostenibilità”

Marco Sesana, Country Manager e Ceo di Generali Italia e GBL, ai microfoni ad affaritaliani.it: "Le imprese sono una parte fondamentale nel sostegno alle famiglie. Credo che già con l'introduzione del welfare abbiamo fatto grandissimi passi avanti nel sostegno alle famiglie e possiamo fare molto di più. Le aziende stanno andando verso un concetto di sostenibilità e dobbiamo considerare anche questo un concetto di sostenibilità, sostenendo così una conciliazione famiglia-lavoro che sia sostenibile, favorendo una rete sociale intorno alle famiglie che possa dare una mano nelle esigenze pratiche e poi cercando sempre, al meglio, di favorire tutte quelle politiche che favoriscono paternità e maternità all'interno delle aziende. Per un dipendente essere un genitore è un valore aggiunto, credo che chiunque di noi abbia lavorato con persone che si sono ritrovate a gestire questa situazione e le abbiamo trovate migliorate. Quindi un valore aggiunto, una ricchezza e una capacità di guardare a 360° i problemi". Noi stiamo sostenendo le nostre famiglie, Generali ha da sempre, ma in particolare negli ultimi anni, asili all'interno di tutte le nostre sedi. Abbiamo politiche che favoriscono maternità e paternità per neo-mamme e neo-papà. Cerchiamo di favorire un welfare che costituisca una rete sociale intorno alla famiglia".

