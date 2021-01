(Agenzia Vista) Sicilia, 17 gennaio 2021 16-01-21 Coronavirus, Musumeci: "Sicilia zona rossa, decisione sofferta ma meditata" "La zona rossa è stata una decisione sofferta e a lungo meditata. Applicheremo le restrizioni per due settimane, se i risultati non saranno soddisfacenti adotteremo ulteriori misure di restrizione e prorogheremo la zona rossa. Per quanto riguarda le scuole, se il dato non migliora chiuderò anche prima media ed elementari". Lo ha detto il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci in conferenza stampa. 02_39 Regione Sicilia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev