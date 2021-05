(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2021 “Solidarietà ai lavoratori di Amazon e per denunciare che l’azienda su 44 miliardi di ricavi ha pagato zero tasse. I commercianti, i lavoratori, gli artigiani pagano le tasse. Tutti pagano le tasse, questi signori no. È una porcheria” sono le parole del segretario del Partito Comunista Marco Rizzo alla manifestazione dei lavoratori Amazon davanti allo stabilimento di Colleferro (Roma). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev