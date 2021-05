(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2021 “Gasparri è certamente un nome di prestigio ma bisogna vedere se il candidato sarà un nome di partito o un nome civico. Noi siamo per un candidato civico che allarghi i confini del centrodestra” sono le parole del vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani all’ingresso del vertice del centrodestra alla Camera per decidere i nomi dei candidati sindaci per i grandi comuni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhagiev