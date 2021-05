Amministrative, Toti: “Bertolaso? Non possiamo costringerlo. Albertini? Ci ho sperato”

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2021 “Ha fatto molto Bertolaso per questo Paese. Non si può chiedere tutto a lui, è una persona per bene ma fare il sindaco è una missione e uno deve sentirselo. Su Albertini ci ho sperato molto ma anche lì la vocazione non si può imporre” lo ha detto il leader di Cambiamo! Giovanni Toti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev