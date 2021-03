(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2021 Astrazeneca, Speranza: "Fiducia in Ema e Aifa, domani auspichiamo di avere i risultati" "L’auspicio del governo italiano e dei principali governi europei è che già nella giornata di domani possano arrivare chiarimenti e rassicurazioni per poter superare le difficoltà delle ultime giornate sul caso Astrazeneca. Pretendiamo il massimo livello di sicurezza e abbiamo fiducia nell'Ema e nell'Aifa", così il ministro della Salute Speranza in audizione sulle linee programmatiche del ministero e sul Recovery. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev