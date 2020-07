Autostrade, Conte: Aspi faccia proposta vantaggiosa o sarà revoca

Venezia, 10 lug. (askanews) - Nel giorno del primo test per il Mose da Venezia il premier Conte parla di un'altra questione spinosa che riguarda le infrastutture, e torna sulla questione della revoca delle concessioni autostradali."A giorni si completerà la procedura di revoca" della concessione per le autostrade "in corso. Ormai è noto, non riusciamo a mantenere segreti. Ieri c'è stato un incontro al Mit e i tecnici del governo hanno rappresentato alla controparte le ragioni per cui le loro proposte di transazione non sono accettabili. O arriva in extremis una proposta cui il governo non può dire di no perché particolarmente vantaggiosa per la parte pubblica, una proposta che ci permette di realizzare nel miglior modo l'interesse pubblico o ci sarà il procedimento di revoca. Non possiamo più regalare soldi a nessuno, men che meno ai privati". Ha detto il premier.Luc101143 lug 20