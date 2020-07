(Agenzia Vista) Roma, 08 luglio 2020 Ponte Genova, Toti: “Se si potevano ritirare concessione e non si è fatto, si tratta di scelta politica” “Se si potevano ritirare concessione e non si è fatto, si tratta di scelta politica” queste le parole di Giovanni Toti, Presidente della Liguria, fuori da Montecitorio, riguardo alle concessioni ad Autostrade per il Ponte di Genova Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev