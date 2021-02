(Agenzia Vista) Roma, 22 febbraio 2021 Bandiere a mezz'asta in segno di lutto a Palazzo Chigi per l'attacco in Congo La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto, per la giornata di oggi e di domani, l'esposizione a mezz'asta della bandiera italiana e della bandiera europea sugli edifici pubblici degli Organi Costituzionali e dei Ministeri, in segno di lutto per la tragica scomparsa dell'Ambasciatore d'Italia nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e del carabiniere Vittorio Iacovacci, a seguito del vile attacco avvenuto in Congo. Ecco le immagini di Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev