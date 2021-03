"Bene che Draghi si sia vaccinato, dobbiamo farlo tutti” le voci dall’hub di Roma Termini

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2021 “Bene che Draghi si sia vaccinato, dobbiamo farlo tutti. I vaccini avranno sempre delle controindicazioni, anche quelli dei bambini, ma dobbiamo farlo per far ripartire l’economia.” C’è anche chi è più scettico all’hub di Roma Termini, “Speriamo bene, non c’è molta fiducia in AstraZeneca.” Queste le voci dei romani che si sono vaccinati presso il centro vaccinale di Roma Termini dopo il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev