Bielorussia, aumenta pressing su opposizione. Biegun vede Lavrov

Milano, 25 ago. (askanews) - Le autorità in Bielorussia stanno costantemente aumentando la pressione sui manifestanti che spingono per le dimissioni del presidente Alexander Lukashenko, che a sua volta ha fatto incarcerare diversi attivisti dell'opposizione. I tribunali di Minsk stanno valutando le accuse contro due membri di un consiglio collettivo che gli attivisti dell'opposizione hanno istituito la scorsa settimana per negoziare una transizione di potere. A ricevere una convocazione anche la scrittrice più famosa della Bielorussia, Svetlana Alexievich, che ha vinto il Premio Nobel per la letteratura 2015.In seguito alle direttive di Lukashenko della scorsa settimana , la polizia ha iniziato a rafforzare la presenza nelle strade e ad isolare alcune aree della capitale bielorussa, mentre si festeggia a Minsk il giorno dell'indipendenza.Intanto il numero 2 del Dipartimento di Stato Usa Stephen Biegun ha incontrato a Mosca il capo della diplomazia russa Sergei Lavrov, dopo aver visto a Vilnius l'oppositrice bielorussa Svetlana Tikhanovska a, che ha trovato "molto impressionante". Biegun "ha condannato l'uso della violenza contro il popolo ed ha espresso sostegno alla sovranità della Bielorussia e al diritto del suo popolo all'autodeterminazione", secondo la portavoce dell'Ambasciata degli Stati Uniti in Russia, Rebecca Ross.