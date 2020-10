(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2020 Bonafede: "Uniti in contrasto mafie, convenzione di Palermo presidio essenziale" "Anche nei momenti di grande difficoltà come quello che tutto il mondo sta vivendo, dobbiamo continuare a essere uniti nella lotta alla criminalità organizzata". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che ha preso parte oggi, in rappresentanza dell'Italia, alla decima Conferenza delle Parti in coincidenza con il ventesimo anniversario della Convenzione di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale. Facebook Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev