Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 “Nella manovra economica del Governo chiediamo che venga adottato il bonus famiglia per cinema, teatri e spettacoli musicali per rilanciare la cultura. L’altra richiesta è la proroga dell’ecobonus edilizio per rilanciare il lavoro nel nostro Paese” lo ha detto il presidente della Federazione dei Verdi Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev