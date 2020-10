(Agenzia Vista) Milano, 01 ottobre 2020 Bonomi sul Recovery fund: “Molto preoccupato che questa opportunità non venga colta” Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Ucimu. Così in un passaggio del suo discorso: “Sono molto preoccupato che l'opportunità del recovery fund non venga colta.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev