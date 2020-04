Braga (Pd): legame tra inquinamento e Covid-19 serva a cambiare

Milano, 10 apr. (askanews) - I pazienti con coronavirus in areecon livelli elevati di inquinamento atmosferico prima dellapandemia hanno maggiori probabilità di morire per infezionerispetto a chi vive in zone meno inquinate. È quanto emerge dadiversi studi accademici fra cui anche una ricerca condotta negliUsa dai ricercatori della TH Chan School of Public Healthdell'Università di Harvard che hanno scoperto che livelli piùelevati di inquinamento e polveri sottili nell'aria sonoassociati a tassi di mortalità più elevati, causati dallamalattia. Una riflessione nel commento di Chiara Braga, deputatadel Partito Democratico nonché capogruppo Pd in commissioneAmbiente alla Camera."Io credo che questo sia uno dei fronti più interessanti edurgenti da analizzare: come la diffusione di questi virus siintreccia con le condizioni ambientali in cui si vive. Questaricerca mette a fuoco questo tema, il legame tra inquinamento evirus, ci dice delle cose molto interessanti, più in generale cifa riflettere sul nostro modello di sviluppo, sul fattodel non farci carico anche del contesto in cui queste situazionipossono verificarsi. Purtroppo non si può cambiare il passato. Lapressione che secoli di un certo tipo di sviluppo hanno portatosulle risorse naturali e sul pianeta non può essere se nonparzialmente migliorata e mitigata."Ma c'è molto da fare su quello che ci aspetta da qui in poi. Sarebbe sbagliatissimo pensare che in nome dell'esigenza diripartire e di riaccendere i motori dell'economia, si ripartaesattamente come ci si è arrivati a questa crisi. Lo dico anchein una regione come la Lombardia. Se uno si affaccia allafinestra in questi giorni trova un aria molto diversa rispetto aun mese fa. Ovviamente non possiamo dirci contenti. Sappiamoquale sia l'origine e la causa di questa diversa condizione incui siamo. Però dobbiamo capire, che se è possibile abbattere lepolveri sottili e l inquinamento, è un beneficio per la nostrasalute. Ci dobbiamo arrivare senza il virus, mi viene da dire.Quindi dobbiamo riuscire a cambiare alcune cose nei nostricomportamenti, ma anche alcune scelte di politica economica,perché da lì si passa".