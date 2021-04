Brusaferro (Cts): “Curva dei contagi decresce soprattutto nella fascia degli over 80”

(Agenzia Vista) Roma, 23 Aprile 2021 “La curva verde” relativa agli over 80 “decresce molto rapidamente, più di quella blu che riguarda la fascia tra i 60-69 anni e quella rossa che riguarda le persone tra i 70-79 anni. Anche questo è un elemento importante, che mostra come la decrescita avvenga sempre più significativamente in quella fascia d’età”. Lo ha spiegato Silvio Brusaferro, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, durante la conferenza stampa ella Cabina di Regia sull’emergenza sanitaria Covid-19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev