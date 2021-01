Bufera di neve in Spagna, caos sulle strade e tre morti

Milano, 9 gen. (askanews) - Una violenta bufera di neve sta colpendo le Spagna. Queste immagini arrivano dal centro di Madrid dove sono previsti fino a 20 cm di neve. Tre persone sono morte, le strade intorno alla capitale sono nel caos, con centinaia di persone intrappolate nelle macchine principalmente sul raccordo anulare della città e sull'autostrada che porta a sud. Per salvarle è intervenuto l'esercito.L'aeroporto di Madrid è stato chiuso già da ieri sera. Almeno 50 voli per Madrid, Malaga, Tenerife e Ceuta, sono stati cancellati.I servizi ferroviari ad alta velocità tra Madrid e le città Sudorientali di Alicante e Valencia sono stati sospesi, così come i servizi di autobus a Madrid.