Buffagni (M5S): “Su riapertura seguiamo la curva dei contagi. Su queste cose non si scherza”

(Agenzia Vista) Roma, 8 aprile 2021 “Per noi per sulle riaperture va seguita la curva dei contagi perché su queste cose non si scherza. Dopodiché bisogna accelerare con i ristori alle imprese e far correre il piano vaccinale” sono le parole del deputato M5S Stefano Buffagni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev