(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2020 Bus Atac in Fiamme a Roma nel quartiere Portuense Un bus Atac è andato in fiamme in via Pietro Frattini, all'altezza di Largo La Loggia, in zona Portuense a Roma. Fonte Facebook Lega - Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev