(Agenzia Vista) Puglia, 21 luglio 2020 Candidatura Emiliano-M5s in Puglia, c'è ipotesi voto su Rousseau, il servizio L’ipotesi di convergere su una sola candidatura per quanto riguarda centrosinistra e Movimento Cinque Stelle anche in Puglia, sul modello Liguria che però già sta scatenando mille polemiche tra i pentastellati, potrebbe essere sottoposta al giudizio degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Una mossa che più di una volta è stata utilizzata proprio nei momenti più complicati per il Movimento, e che sarebbe auspicata addirittura dal Presidente del Consiglio Conte, che non ha mai nascosto le sue simpatie e la sua vicinanza a Michele Emiliano. Courtesy Trm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev