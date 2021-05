Caso Durigon, Draghi: “Procura di Milano conferma piena fiducia a GdF”

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2021 “I reparti che hanno diretto l’indagine in questione sono colonnelli, nessun generale ha svolto le indagini. La procura di Milano ha confermato piena fiducia ai militari della Guardia di Finanza per il lavoro svolto” lo ha detto il premier Draghi durante il question time alla Camera in risposta alla richiesta di chiarimenti sul caso delle affermazioni del deputato Durigon emerse nell’intercettazione pubblicata da Fanpage. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev