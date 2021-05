"Ce li hanno ammazzati”, rabbia e applausi ai funerali di Alessandro e Silvia all’uscita dei feretri

(Agenzia Vista) Varese, 27 Maggio 2021 Applausi mescolati a rabbia all’uscita dei feretri di Alessandro Merlo e Silvia Malnati dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria in San Fermo, a Varese. Erano circa 2mila le persone ai funerali della giovane coppia di fidanzati - 27 anni lei, 29 lui - morta nella tragedia della funivia del Mottarone. Alla fine della cerimonia le bare sono state lasciate per alcuni minuti nel cortile davanti alla parrocchia, dove parenti, amici e conoscenti hanno salutato i ragazzi. In sottofondo la canzone preferita dei due, “Destri” di Gazzelle. “Ce li hanno ammazzati”, uno dei commenti più diffusi tra le persone che hanno assistito all’ultimo addio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev