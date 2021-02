(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Ciampolillo in zona cesarini annuncia no a fiducia e replica a Salvini: "Mai lavorato in vita tua" "Caro Salvini, che credo non abbia mai lavorato in vita sua, continua ad offendere la mia persona...". Così il senatore del Misto, Lello Ciampolillo, nel suo intervento a palazzo Madama in dissenso, replica a Matteo Salvini che aveva ironizzato su di lui. Il senatore dà del "pagliaccio" al leader della Lega, guadagnandosi un invito della presidente Elisabetta Casellati a mantenere un linguaggio consono. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev