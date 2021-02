(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2021 Commemorazione Franco Marini in Senato, Renzi si emoziona: “Uomo ricco di umanità” “La cosa più bella era incontrare il suo sguardo – avevamo discusso, avevamo litigato – e sentirmi dire “Preside’” o “Segreta’” a seconda del luogo nel quale ci trovavamo e trovare un uomo ricco di umanità. Mi piacerebbe che i giovani capissero questo elemento: Franco Marini era uno di quelli che io avevo contribuito a bloccare e che non mi tolse neanche per un minuto il grande sentimento della relazione e dell’amicizia. E allora che l’esempio di Franco Marini continui a risuonare per i nostri giovani”. Così Matteo Renzi, intervenendo in Aula al Senato durante la commemorazione dell’ex senatore Franco Marini. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev