(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Conte a Iv: "Avete voluto distruggere recovery elaborato insieme". Renzi ride "Alla fine questa bozza che avete voluto distruggere anche mediaticamente era frutto di un incontro bilaterale con i ministri, anche vostri. Quando il 7 dicembre abbiamo presentato la bozza abbiamo detto che sarebbe stata affrontata in un momento collegiale", pero' "saro' chiaro, gli incontri bilaterali non avevano risolto un grande problema, quello di tirare fuori la politica". Le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in sede di replica dopo le sue comunicazioni rese oggi in Aula a Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev