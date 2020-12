(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Conte: "Consentiti spostamenti tra Comuni ma non verso capoluoghi" "Il Parlamento è stato chiaro, sono permessi gli spostamenti tra i Comuni con popolazione di meno di 5mila euro ma non verso i capoluoghi di provincia per evitare l'affollamento". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. 00_38 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev