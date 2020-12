(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2020 Conte: "Per dare il buon esempio mi farei vaccinare subito, ma aspetto priorità" "Io stesso per dare il buon esempio lo farei subito ma è giusto rispettare le priorità approvate dalle Camere". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev