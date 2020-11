(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2020 Coronavirus, Arcuri: "Numeri impressionanti, non c'è tempo per polemiche" Oltre 34 mila contagi, un numero impressionante. Per questo ora come non mai il nostro impegno e senso di responsabilità devono essere massimi. Non c'è tempo per polemiche". Così il commissario Domenico Arcuri durante la conferenza stampa a Roma. 01_23 Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev