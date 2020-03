(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2020 Coronavirus, Bonetti: "Sostegno spese babysitter ed estensione congedi" "Ho già proposto misure di sostegno e aiuto alle famiglie: sostegno economico per le spese di babysitting e estensione dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori." Così la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev