(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2020 Coronavirus, Locatelli: "Pronti a gestire catena freddo per vaccino" La conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sulla situazione epidemiologica con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro (in collegamento), il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. Così il presidente Locatelli: "C'è qualche problema per la catena del freddo per la distribuzione del vaccino covid ma era problema noto ed il ministero non si è fatto trovare non pronto per questi aspetti di logistica. adesso il lavoro che sarà svolto con Arcuri consentirà di poter avere un adeguato meccanismo di distribuzione tenendo presente che ci sono anche altri vaccini che stanno arrivando. Si investe su diverse piattaforme vaccinali per poter avere numeri più larghi di vaccini disponibili". / Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev