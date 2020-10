(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Coronavirus, Meloni: "Governo arranca con seconda ondata, no a lockdown e chiusure" “Dopo mesi persi a occuparsi di banchi a rotelle e monopattini, il Governo arranca nell’affrontare la seconda ondata ma continua a fare tutto da solo.” Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una videodichiarazione. “Fratelli d’Italia chiede una volta per tutte concretezza perché quello che abbiamo compreso sul covid è che il virus non può essere azzerato in tempi brevi - aggiunge - quindi basta con la logica dei lockdown e delle chiusure perché la priorità è tutelare i soggetti più a rischio e dare aiuti immediati alle famiglie e a chi produce”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev