(Agenzia Vista) Roma, 07 ottobre 2020 Covid-19, Aula Camera approva risoluzione su comunicazioni Speranza. Maggioranza esulta La Camera ha approvato la risoluzione Sportiello, Rizzo Nervo, Noja, Stumpo e Bologna n. 6-00129 e ha respinto il dispositivo della risoluzione Molinari, Gelmini, Lollobrigida e Lupi n. 6-00130 presentate in relazione alle comunicazioni del Ministro della Salute sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus Covid-19, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 35 del 2020. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev